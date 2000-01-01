Судья назвал спасших изрезанного бандитом старика варварами
В израильской прессе опубликованы подробности судебного заседания по делу о попытке ограбления и причинения тяжких телесных повреждений 73-летнему продюсеру Захав Бен Эли Банаю в южном Тель-Авиве, на улице Левински.
Пожилой мужчина рассказал, что грабителя, очевидно, привлекла его цепь, которую он носит в качестве талисмана многие годы. Банай говорит: "Нападавший долго следовал за мной. Он сел в тот автобус, в котором я ехал. Возможно, он был пьян. Он вышел вместе со мной на остановке, и начал ссору, начал проклинать меня. Внезапно он выхватил и ударил меня”. После того, как Банай, получивший несколько ударов японским ножом рухнул на землю несколько молодых людей вмешались и остановили нападавшего. Он получил ранение головы и также эвакуирован в больницу.
Кажется, что представителей правоохранительной системы более интересовали не материалы дела, а порожденная им волна возмущения “беспределом мигрантов” на улицах южного Тель-Авива и многочисленные публикации на эту тему "правых активистов" в социальных сетях.
Портал ynet опубликовал статью озаглавленную “Нападавший , названный эритрейцем - еврей. Судья о задержании: варварское поведение”.
В социальных сетях было опубликовано видеонападения.
Сообщается, что на Баная напал 27-летний житель южного Тель-Авива Шломо Ицхаки. Ицхаки, кроме своего еврейства, может похвастаться богатым криминальным прошлым. Суд продлил срок его временного содержания на шесть дней.
Портал пишет, что “насильственное ограбление цинично эксплуатируется правыми активистами, они распространяют фальшивые слухи о том, что атаковавший был “эритрейским инфильтрантом”.
Во время судебного заседания было отмечено, что прохожие атаковали Ицхаки, “потому что думали что он - эритреец”(!)
Адвокат Ицхаки Яэль Финкельман-Нисан заявила: “Правые активисты распространили видео с Ицхаки и говорят,что это - пример эритрейского насилия на улицах Тель-Авива. Они также его и побили за это. Он конечно не эритреец, просто темнокожий. В конечном итоге именно за этого его атаковали. Он жестоко избит. Его общее состояние здоровья — плохое, и у него серьезные проблемы с психикой”.
Представитель полиции Моше Пойстро заявил: “Это выглядело, как теракт в центре города. Речь идет о престарелой жертве, пенсионере, который был атакован без всяких на то причин. Мы не отрицаем того факта, что Ицхаки был атакован прохожими которые пытались предотвратить его бегство и его задержали”.
Судья Алаа Масарва счел необходимым прокомментировать поведение людей, спасших Баная: “Я согласен с представителем защиты в том, что она сказала относительно людей остановивших подозреваемого, думая, что речь идет о террористической атаке. Это - варварское поведение”.
Ицхаки, в период его предварительного заключения, должны отправить на психиатрическую экспертизу.
Ошрит, невестка Эли Баная рассказала: “Эли сделали операцию. Он - в состоянии средней тяжести. Полиция сказала нам, что речь идет "сорвавшемся ограблении". Грабитель выхватил японский нож и пытался срезать у него цепь с шеи. Эли ранен в лицо и в шею”.