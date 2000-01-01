29.10 15:33 MIGnews.com

Израильские посольства усилили безопасность из-за Ирана

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По сообщениям СМИ, израильские посольства усилили меры безопасности на фоне растущих опасений о намерениях Ирана нанести военный удар по еврейскому государству. Об этом сообщает Times of Israel.В сообщении, опубликованном в понедельник, 28 октября, общественным вещателем КАН, говорилось, что Тегеран воодушевлен атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в прошлом месяце и готовит нападение на израильские цели.КАН заявил, что официальные лица Израиля обеспокоены тем, что Иран - теперь более "агрессивный", чем прежде - может выбрать цель за пределами страны. В докладе говорится, что несколько дипломатических миссий были приведены в состояние повышенной готовности и им было поручено принять определенные меры безопасности.В последние недели израильские лидеры все чаще предупреждают о растущей угрозе безопасности со стороны Исламской Республики. На прошлой неделе начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави предупредил, что "напряженная и нестабильная" обстановка в плане безопасности вдоль северных и южных границ Израиля может перерасти в конфликт.Позднее в понедельник 12-й канал заявил, что ЦАХАЛ скорректировал средства противовоздушной обороны от прямой атаки крылатых ракет или беспилотников из Ирана.