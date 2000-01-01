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Взломать телефон - все равно, что раздеть человека догола 29.10 14:05   MIGnews.com

Взломать телефон - все равно, что раздеть человека догола

Бывший министр юстиции Аелет Шакед подвергла резкой критике действия прокуратуры в деле о “домогательствах” в отношении государственного свидетеля Шломо Фильбера.

Шакед заявила: Это сложное дело. Нет никакой необходимости говорить о том, что конфискация телефонов была диспропорциональной мерой. Речь идет о домогательствах в отношении свидетельства - но все можно было сделать по другому, когда речь заходит о команде премьер-министра”.

Шакед указала на то, что просмотр содержимого телефона без согласия владельца или санкции судьи является серьезным нарушением: “Взлом телефона нарушает закон о компьютерах и карается заключением до пяти лет. Это очень серьезное нарушение. Это все равно, что раздеть человека догола”.


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