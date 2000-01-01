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Еврейка впервые возглавила правительство Бельгии | Фото:29.10 11:03   MIGnews.com

Еврейка впервые возглавила правительство Бельгии

Король Бельгии Филипп в воскресенье, 27 октября, впервые в истории страны назначил исполняющей обязанности премьер-министра женщину Софи Вильмес, ранее занимавшую должность министра по делам бюджета и госслужбы.

Кроме того, у первой женщины, возглавившей правительство королевства, есть израильские корни, сообщает интернет-издание Haaretz.

Вильмес сменила на своей должности лидера партии "Реформаторское движение" Шарля Мишеля, которого избрали председателем Европейского совета Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 декабря. Новая и.о.премьера принадлежит к политикам-либералам.

Отметим, в декабре 2018 года в Бельгии разразился правительственный кризис. Консервативная националистическая партия "Новый фламандский альянс" вышла из правящей коалиции из-за разногласий с главой правительства по миграционному пакту ООН. После этого в стране возникло правительство меньшинства, вынужденное опираться на голоса оппозиции. Прошение Мишеля об отставке, поданное тогда же, заблокировал король.

Парламентские выборы в мае 2019 года лишь углубили раскол между фламандцами и валлонами - первые проголосовали за партии правого фланга, вторые предпочли левых. Большинство мест получила НФА, которую поддержали около 16% избирателей, а крайне правая партия "Фламандский интерес" существенно улучшила свои позиции, набрав почти 12% голосов.


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