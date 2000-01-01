29.10 10:32 MIGnews.com

"Прокуратура считает нас всех придурками"

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Министр транспорта Бецалель Смотрич подверг резкой критике офис генеральной прокуратуры Израиля - из-за скандала с конфискацией телефонов советников главы правительства Биньямина Нетаниягу.Смотрич заявил: “В прокуратуре думают, что мы все - придурки. Нет никакого другого способа объяснить их лживые сообщения. Процедура, в которой судья может запретить просмотр материалов телефона в разгар поиска улик в нашей системе не существует (судьи никогда не отказывают в просьбах полиции). Но тут еще и выяснилось, что следователь не стала ждать решения судьи - и просмотрела материалы сама”.