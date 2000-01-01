29.09 09:45 MIGnews.com

Рука Ирана: Высший командир иракской армии снят с должности

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Высший командир Контртеррористической службы Ирака (CTS) был снят с должности без объяснения причин, сообщает Al Arabiya.Штатный генерал-лейтенант Абдулвахаб ас-Саади участвовал в возвращении города Мосул, после его захвата ИГИЛом в 2017 году и служил в CTS, который был создан Соединенными Штатами. Саади сказал, что считает переход на должность в Министерстве обороны "оскорблением" и "наказанием".Иракский правительственный чиновник, который говорил при условии анонимности, сказал, что проиранские группировки в иракской милиции Хашд аш-Шааби "лично" лоббировали смещение Саади."Эти группы действовали за пределами штата, и единственным барьером был CTS", - сказал чиновник AFP. "Идея состоит в том, чтобы отвести его в сторону, и привести кого-то близкого к Ирану и больше не иметь CTS в качестве преграды".Галеб аш-Шабандар, политический комментатор, назвал этот шаг "началом демонтажа иракской армии и передачи ее вооруженным группам".Хэштег "Мы все Абдулвахаб ас-Саади" начал распространяться в в иракском сегменте Твиттера с изображениями командира, помогающего гражданским лицам в Мосуле. "Он заработал дружбу людей, но ненависть политиков", пишут в социальных сетях. "В этой стране больше нет места патриотам"."Пока продолжается борьба с ИГ, это решение укрепляет моральный дух врага и ослабляет веру иракцев в свою армию", - сказал советник правительства Ирака Хишам аль-Хашими. Депутат Халед аль-Обейди, бывший министр обороны Ирака, заявил, что парламент рассмотрит причины принятия решения об устранении Саади.