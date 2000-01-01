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Али Хаменеи сфотографировался с Хасаном Насраллой | Фото:29.09 09:07   MIGnews.com

Али Хаменеи сфотографировался с Хасаном Насраллой

Иран опубликовал фотографию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи вместе с Хасаном Насраллой, лидером ливанской Хизбаллы, которую "никто никогда раньше не видел". На фотографии, опубликованной на официальном веб-сайте верховного лидера, видно, что Насралла с Хаменеи стоят рядом с Кассем Сулеймани, командующий Иранскими силами Кудс.

Трое мужчин остановились перед дверью, закрытой занавеской и окруженной полками с книгами - так украшен Тегеранский офис Хаменеи. До войны 2006 года между Израилем и Ливаном Насралла часто открыто посещал иранскую столицу, но с тех пор его публичные выступления были ограничены.

Поддержка Ираном "Хизбаллы" и палестинской военизированной группировки ХАМАС является неотъемлемой частью внешней политики Исламской республики.

Фотография станет первой обложкой нового журнала Massir (Путь), который вскоре будет запущен на khamenei.ir, сообщил сайт верховного лидера, отметив при этом, что в этом выпуске будут опубликованы элементы "пятичасового интервью" с Насралла.

На веб-сайте также было опубликовано около дюжины фотографий Насраллы, сделанных "во время эксклюзивного обсуждения" с должностными лицами из офиса верховного лидера, без указания места и времени, когда эти фотографии сделаны.


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