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`Нетаниягу, скорее всего, вернет мандат` | Фото:29.09 08:34   MIGnews.com

"Нетаниягу, скорее всего, вернет мандат"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу может "вернуть мандата", данный ему президентом Реувеном Ривлином, для формирования правительства, если очередной раунд переговоров провалится. В воскресенье, 29 августа, начнутся переговоры между "Ликудом" премьер-министра и "Кахоль Лаван" Бенни Ганца. Перед переговорными группами стоит задача проработать детали потенциального правительства единства.

Нетаниягу был намерен держаться с правыми и ультраортодоксальными партиями, чтобы вести переговоры как блок, имея 28 дней для формирования правительства. В субботу партия "Ликуд" заявила о том, что Нетаниягу поручил своей переговорной команде "приложить все возможные усилия для продвижения правительства широкого единства" во время переговоров в воскресенье. Если "Кахоль Лаван" откажутся принять предложенную президентом схему или предложат "реалистичную" альтернативу, "Нетаниягу, скорее всего, вернет мандат".

Партия заявила, что "нет смысла тратить время и затягивать государство в постоянный паралич". "Ликуд" добавляет, что если Нетаниягу вернет мандат Ривлину, это даст "Кахоль Лаван" "надежду на переворот или роспуск "Ликуда", что не имеет оснований в реальности".

"Правительство широкого единства, как обрисовал в общих чертах президент, является единственным решением для предотвращения ненужных выборов", - подытоживает партия. Ожидается, что переговорные группы соберутся в 9:30 утра в воскресенье. Нетаниягу скажет Ривлину о результатах в тот же день или сразу после Рош ха-Шана, говорится в сообщении "12 канала".

Ривлин, вероятно, сразу затем передаст мандат Ганцу, однако маловероятно, что правые лидеры отвернутся от Нетаниягу.


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