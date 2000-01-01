29.09 08:04 MIGnews.com

Сирия обвинила Израиль в "беспрецедентной эскалации"

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В субботу, 28 сентября, главный дипломат Сирии обвинил Израиль в "еще одной фазе эскалации" из-за неоднократных нападений на сирийскую территорию, заявил он во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.Министр иностранных дел Валид Муаллем также потребовал немедленного вывода американских и турецких войск из страны и заявил, что его правительство оставляет за собой право защищать свою территорию любым способом, если они там останутся.Муаллем сказал, что авиаудары Израиля, которые, по словам ЦАХАЛа, направлены ​​на то, чтобы удержать иранские силы от закрепления в этом районе, устраиваются "под ложными предлогами"."Эти израильские нарушения не стали бы продолжаться и обостряться, если бы не слепая поддержка некоторых стран, которые несут полную ответственность за последствия действий Израиля", сказал он, ссылаясь на Соединенные Штаты. Он обвинил Израиль в "повышении региональной напряженности до беспрецедентного уровня". Муаллем также отверг идею о том, что сирийский конфликт заставит правительство утратить свое "неотъемлемое право" на возвращение Голанских высот."Бессмысленно думать, что решение администрации США о суверенитете над Голанами изменили бы исторические и географические факты или положения международного права", - подчеркнул Муаллем. "Голаны были и всегда будут частью Сирии", - сказал он.Большинство выступлений Муаллема перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций были посвящены проблемам войны в Сирии, где во время конфликта было убито более 400 000 человек, а миллионы вынуждены бежать. Он подтвердил поддержку правительством недавно согласованного комитета по разработке новой конституции страны.