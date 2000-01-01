Сирия обвинила Израиль в "беспрецедентной эскалации"
В субботу, 28 сентября, главный дипломат Сирии обвинил Израиль в "еще одной фазе эскалации" из-за неоднократных нападений на сирийскую территорию, заявил он во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
Министр иностранных дел Валид Муаллем также потребовал немедленного вывода американских и турецких войск из страны и заявил, что его правительство оставляет за собой право защищать свою территорию любым способом, если они там останутся.
Муаллем сказал, что авиаудары Израиля, которые, по словам ЦАХАЛа, направлены на то, чтобы удержать иранские силы от закрепления в этом районе, устраиваются "под ложными предлогами".
"Эти израильские нарушения не стали бы продолжаться и обостряться, если бы не слепая поддержка некоторых стран, которые несут полную ответственность за последствия действий Израиля", сказал он, ссылаясь на Соединенные Штаты. Он обвинил Израиль в "повышении региональной напряженности до беспрецедентного уровня". Муаллем также отверг идею о том, что сирийский конфликт заставит правительство утратить свое "неотъемлемое право" на возвращение Голанских высот.
"Бессмысленно думать, что решение администрации США о суверенитете над Голанами изменили бы исторические и географические факты или положения международного права", - подчеркнул Муаллем. "Голаны были и всегда будут частью Сирии", - сказал он.
Большинство выступлений Муаллема перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций были посвящены проблемам войны в Сирии, где во время конфликта было убито более 400 000 человек, а миллионы вынуждены бежать. Он подтвердил поддержку правительством недавно согласованного комитета по разработке новой конституции страны.