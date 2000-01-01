Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сирия обвинила Израиль в `беспрецедентной эскалации` | Фото:29.09 08:04   MIGnews.com

Сирия обвинила Израиль в "беспрецедентной эскалации"

В субботу, 28 сентября, главный дипломат Сирии обвинил Израиль в "еще одной фазе эскалации" из-за неоднократных нападений на сирийскую территорию, заявил он во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Министр иностранных дел Валид Муаллем также потребовал немедленного вывода американских и турецких войск из страны и заявил, что его правительство оставляет за собой право защищать свою территорию любым способом, если они там останутся.

Муаллем сказал, что авиаудары Израиля, которые, по словам ЦАХАЛа, направлены ​​на то, чтобы удержать иранские силы от закрепления в этом районе, устраиваются "под ложными предлогами".

"Эти израильские нарушения не стали бы продолжаться и обостряться, если бы не слепая поддержка некоторых стран, которые несут полную ответственность за последствия действий Израиля", сказал он, ссылаясь на Соединенные Штаты. Он обвинил Израиль в "повышении региональной напряженности до беспрецедентного уровня". Муаллем также отверг идею о том, что сирийский конфликт заставит правительство утратить свое "неотъемлемое право" на возвращение Голанских высот.

"Бессмысленно думать, что решение администрации США о суверенитете над Голанами изменили бы исторические и географические факты или положения международного права", - подчеркнул Муаллем. "Голаны были и всегда будут частью Сирии", - сказал он.

Большинство выступлений Муаллема перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций были посвящены проблемам войны в Сирии, где во время конфликта было убито более 400 000 человек, а миллионы вынуждены бежать. Он подтвердил поддержку правительством недавно согласованного комитета по разработке новой конституции страны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:29
Террорист госпитализирован после допроса в "Шин Бет"
07:46
Командующий КСИР: "Израиль будет стерт с лица земли"
07:11
В Словакии разбился истребитель
06:30
Невропатологи рассказали о главных причинах головокружений
05:21
Парень променял свою девушку на орков из Warcraft
04:16
Boston Dynamics начинает продавать роботов-собак
03:12
Кевин Файги займет кресло продюсера саги "Звездные войны"
02:12
Медики назвали первый признак здорового организма
01:08
Камерон Диаз станет мамой в 47 лет
00:01
Стало известно, сколько времени нужно проводить на природе
23:10
Российский режиссер напал на врача с ножом
22:10
Крупная авиакомпания Франции объявила о банкротстве
21:57
Лидер группы Metallica лечится от алкогольной зависимости
21:22
В Атлантическом океане без вести пропало судно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus