29.09 07:46 MIGnews.com

Командующий КСИР: "Израиль будет стерт с лица земли"

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Высокопоставленный иранский командующий вновь повторяет угрозы, направленные Израилю, предупредив, что "если Израиль совершит стратегическую ошибку, ему придется собирать осколки Тель-Авива из глубин Средиземного моря".Аббас Нилфороушан, заместитель командующего Корпусом стражей иранской революции (КСИР), заявил об этом в интервью информационному агентству "Тасним". "Иранские вооруженные силы не играют по правилам в своей стратегии, обширной как в Западной Азии", - сказал он, утверждая, что в области военной мощи Иран достиг баланса сил со своими врагами.На вопрос об угрозах со стороны Израиля, Нильфороушан ответил: "Израиль не в состоянии угрожать Ирану. Иран окружил Израиль со всех четырех сторон". Он заявил, что после конфликта с Ираном "от Израиля ничего не останется".Нильфороушан объяснил, что военная доктрина Израиля основана на "нанесении ударов по силам сопротивления, прежде чем они смогут превратиться в угрозу и начать полномасштабную войну, потому что они не могут позволить себе участвовать в полноценной войне"."Ни одна страна не может противостоять Исламской Республике. Враги Тегерана знают, что они не будут контролировать конец войны против Ирана", - заявил он. "Если бы враги могли начать войну против Ирана, они бы это сделали", - добавил Нилфороушан."Израилю не хватает стратегической глубины, - заявил он, - поэтому его народ беден, и в их обществе слишком много этнических, культурных и политических разногласий. Война приведет израильский режим к порогу уничтожения".Иранские официальные лица регулярно угрожают уничтожить Израиль. Многие угрозы Израилю исходят от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.