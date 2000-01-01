30.09 05:29 MIGnews.com

Британцы задумались об устранении Джонсона

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Оппозиционные депутаты британского парламента обсуждают возможность начала устранения премьер-министра Бориса Джонсона с занимаемого поста.Об этом сообщает The Sunday Times.С инициативой выступили парламентарии от Партии Уэльса после того, как Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра о приостановке работы парламента до 14 октября.По данным издания, инициатива может быть вынесена на рассмотрение на следующей неделе. Если ее одобрит Палата общин, Джонсону может грозить судебное разбирательство. Также ему могут запретить посещать парламент или сократить зарплату.