Румынию похвалили за борьбу с антисемитизмом

Министр иностранных дел Румынии Рамона Манеску провела серию встреч в США с основными американскими еврейскими организациями.
В ходе переговоров, лидеры сообществ высоко оценили роль Румынии в борьбе с антисемитизмом, передает The Jerusalem Post.
Утверждается, что во встрече участвовали лидеры Американского еврейского комитета, Бней-Брайт, Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, Национальной коалиции поддержки евразийских евреев, Антидиффамационной лиги (ADL) и Всемирной организации по реституции еврейской собственности.
"Все присутствующие представители организаций выразили свою признательность за дружбу с Румынией, за партнерство между Румынией и Государством Израиль, и особенно за ведущую роль в борьбе с антисемитизмом. Румыния приложила усилия к поддержке еврейской общины, в том числе в законодательной сфере. Сделала вклад в принятие рабочего определения антисемитизма", – сказано в заявлении МИД Румынии.
Как сообщается, дискуссия по политическим вопросам была открытой и содержательной. В частности, затрагивалась ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран, особенно после того. Также обсуждалась борьба с антисемитизмом и меры по компенсации жертвам Холокоста.