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Румынию похвалили за борьбу с антисемитизмом | Фото:29.09 21:48   MIGnews.com

Румынию похвалили за борьбу с антисемитизмом

Министр иностранных дел Румынии Рамона Манеску провела серию встреч в США с основными американскими еврейскими организациями.

В ходе переговоров, лидеры сообществ высоко оценили роль Румынии в борьбе с антисемитизмом, передает The Jerusalem Post.

Утверждается, что во встрече участвовали лидеры Американского еврейского комитета, Бней-Брайт, Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций, Национальной коалиции поддержки евразийских евреев, Антидиффамационной лиги (ADL) и Всемирной организации по реституции еврейской собственности.

"Все присутствующие представители организаций выразили свою признательность за дружбу с Румынией, за партнерство между Румынией и Государством Израиль, и особенно за ведущую роль в борьбе с антисемитизмом. Румыния приложила усилия к поддержке еврейской общины, в том числе в законодательной сфере. Сделала вклад в принятие рабочего определения антисемитизма", – сказано в заявлении МИД Румынии.

Как сообщается, дискуссия по политическим вопросам была открытой и содержательной. В частности, затрагивалась ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран, особенно после того. Также обсуждалась борьба с антисемитизмом и меры по компенсации жертвам Холокоста.


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