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Выборы в Австрии: Курц снова `на коне`? | Фото:29.09 22:00   MIGnews.com

Выборы в Австрии: Курц снова "на коне"?

29 сентября в Австрии стартовали внеочередные выборы. К вечеру стало понятно, что "Австрийская народная партия" (АНП) бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца вырвалась вперед, набирав около 37,07% голосов.

Такими данными поделилась газета Kurier со ссылкой на предварительные подсчеты.

Второе место может занять "Социал-демократическая партия Австрии", у которой к вечеру было не менее 22,1%. Третье место – оказалась ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16% голосов.

На четвертом месте расположились "зеленые" – 14% голосов, на пятом – либеральная NEOS c 7%. В предвыборных опросах также лидирующую позицию заняла партия Курца.


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