29.09 22:00 MIGnews.com

Выборы в Австрии: Курц снова "на коне"?

Поделиться

Все по теме

Комментарии





29 сентября в Австрии стартовали внеочередные выборы. К вечеру стало понятно, что "Австрийская народная партия" (АНП) бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца вырвалась вперед, набирав около 37,07% голосов.Такими данными поделилась газета Kurier со ссылкой на предварительные подсчеты.Второе место может занять "Социал-демократическая партия Австрии", у которой к вечеру было не менее 22,1%. Третье место – оказалась ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16% голосов.На четвертом месте расположились "зеленые" – 14% голосов, на пятом – либеральная NEOS c 7%. В предвыборных опросах также лидирующую позицию заняла партия Курца.