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Посол Израиля: Иран настроил против себя арабские страны | Фото:29.09 19:13   MIGnews.com

Посол Израиля: Иран настроил против себя арабские страны

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что арабские страны все меньше поддерживают Иран из-за действий страны.

Такое заявление он сделал после Генассамблеи ООН в праздничном интервью "7 Каналу".

"Послы арабских стран на различных встречах определяли ситуацию как "борьбу за дом". Опасное нападение на Саудовскую Аравию подорвало доверие многих лидеров в нашем регионе к Ирану, и поэтому они понимают, что пришло время засучить рукава. Иран не просто говорит о представляемой им опасности – он действует. Иран также атаковал беспилотники США, как и торговые суда в Персидском заливе, как и нефтяные объекты Саудовской Аравии. Мы будем продолжать сотрудничать со странами, с которыми у нас нет дипломатических отношений в борьбе против Ирана", – подчеркнул он.

Данон также добавил, что тема израильско-палестинского конфликта не возникала на Генассамблее ООН, поскольку мировое сообщество осознает, кто является стороной, которая отказывается продвигать мир.

"Этого вопроса не был в повестке дня, как раньше, и мы приветствуем это. Президент Трамп даже не упомянул этот вопрос в своей речи. Все знают, что проблема сейчас вокруг палестинской стороны. Махмуд Аббас как обычно пришел и начал подстрекать. Я слышал его речь в прошлом и в позапрошлом году, и это было одно и то же: он все также закончил свою речь обязательством выплачивать зарплату убийцам", – сказал посол.


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