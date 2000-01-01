29.09 18:57 MIGnews.com

Джонсон пообещал защищать евреев

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в своем поздравлении с праздников Рош ха-Шана защищать евреев от антисемитизма."Это возможность оглянуться на то, что мы сделали в уходящем году, и подумать о том, что нам предстоит совершить в году наступающем. Мы все, британцы, обязаны оценить тот чудесный и многообразный вклад, который вносят наши сограждане-евреи в жизнь Соединенного королевства. Я всегда буду рядом, чтобы защитить вас от постыдного антисемитизма, который мы все чаще наблюдаем и который так ужасно губит нашу страну", – подчеркнул он.По данным организации Community Security Trust, в первой половине 2019 года произошло резкое увеличение числа инцидентов, связанных с насилием против членов еврейской общины Великобритании. Насчитывается 892 случаев за прошедший период.Это было самое большое количество инцидентов, которое когда-либо было зарегистрировано за период с января по июнь любого года, и на 10% больше, чем 810 случаев за тот же период в 2018 году. Всего за прошлый год в Великобритании было зарегистрировали 1 688 антисемитских инцидентов.