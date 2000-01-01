29.09 16:00 MIGnews.com

Нетаниягу сказал, когда встретится с Ганцем

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29 сентября премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил председателю партии "Кахоль Лаван" Бени Ганцу, находящемуся в Лондоне.По данным "Аруц Шева", он предложил дату касательно начала переговоров о создании правительства национального единства.Утверждается, что Нетаниягу предложил Ганцу встретиться сразу же по его возвращении в Израиль. Речь идет о среде, 2 октября, в доме лидера "Кахоль Лаван".По данным издания, оба лидера договорились, что переговорные группы "Ликуда" и "Кахоль Лаван" встретятся в среду утром, и премьер-министр Нетаниягу, скорее всего, встретится с Ганцем уже вечером того же дня.Стороны пожелали друг другу счастливого и сладкого Нового года и выразили желание, чтобы именно таким был праздник Рош ха-Шана для каждого гражданина Израиля.