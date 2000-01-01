Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу сказал, когда встретится с Ганцем | Фото:29.09 16:00   MIGnews.com

Нетаниягу сказал, когда встретится с Ганцем

29 сентября премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил председателю партии "Кахоль Лаван" Бени Ганцу, находящемуся в Лондоне.

По данным "Аруц Шева", он предложил дату касательно начала переговоров о создании правительства национального единства.

Утверждается, что Нетаниягу предложил Ганцу встретиться сразу же по его возвращении в Израиль. Речь идет о среде, 2 октября, в доме лидера "Кахоль Лаван".

По данным издания, оба лидера договорились, что переговорные группы "Ликуда" и "Кахоль Лаван" встретятся в среду утром, и премьер-министр Нетаниягу, скорее всего, встретится с Ганцем уже вечером того же дня.

Стороны пожелали друг другу счастливого и сладкого Нового года и выразили желание, чтобы именно таким был праздник Рош ха-Шана для каждого гражданина Израиля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:27
Вокруг ареста убийц Рины Шнерб разгорелся скандал
15:40
Новый скандал по поводу видео с больной Заворотнюк
15:20
Зеленский про Бабий Яр и Холокост: это предупреждение
15:13
Личный телохранитель саудовского короля убит в перестрелке
14:31
Раввины Израиля призвали к борьбе с пластиком
14:06
Известная актриса побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
13:48
Израиль взял серебро на чемпионате мира по виндсерфингу
13:29
Переговоры "Ликуд" и "Кахоль Лаван" закончились провалом
13:04
Великобритания "вполне может" покинуть ЕС без сделки
12:17
Израильский турист, пропавший на Синае, найден живым
11:48
Мандельблит удовлетворил просьбу адвокатов Нетаниягу
11:20
Новый удар хуситов по Саудовской Аравии
11:07
Эхуд Барак был замечен в доме Эпштейна в Париже
10:36
Хуситы взяли в плен выоскопоставленных саудовских военных
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus