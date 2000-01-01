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`Ликуд` и `Кахоль Лаван` не смогли договориться | Фото:29.09 13:29   MIGnews.com

Переговоры "Ликуд" и "Кахоль Лаван" закончились провалом

Последние переговоры между представителями партии "Ликуд" и "Кахоль Лаван" о возможности формирования правительства единства завершились провалом. Переговорные группы партий встретились в воскресенье днем, 29 сентября.

Сразу после встречи "Кахоль Лаван" обнародовали заявление, в котором говорилось, что "к сожалению, "Ликуд" придерживается своего условия "сначала Нетаниягу". В этих рамках "Ликуд" настаивает на блоке из 55 депутатов и на своих лозунгах с единственной целью - заручиться поддержкой в ​​подготовке к втягиванию Израиля в очередной раунд выборов по указанию Нетаниягу".

Партия добавила: "Государству Израиль необходимо широкое, стабильное и либеральное правительство единства под руководством Бенни Ганца - мы будем продолжать преследовать эту цель и только её одну".

"Ликуд", в свою очередь, заявил, что отсутствие прогресса было вызвано "отказом "Кахоль Лаван" принять правительство единства, предложенное президентом государства Ревуеном Ривлиным - равноправное правительство с ротацией между Нетаниягу и Ганцем". Партия обвинила "Кахоль Лаван" в стратегии блокирования правительства единства и желании затащить государство на выборы".

Хотя теперь ожидается, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу откажется от формирования правительства, "Ликуд" заявляет, что партия "предпримет последние усилия для реализации возможности формирования правительства на данном этапе, прежде чем вернуть мандат президенту".

В субботу партия премьер-министра заявила, что Нетаниягу поручил своей переговорной команде "приложить все возможные усилия для продвижения правительства широкого единства" во время переговоров в воскресенье. Если "Кахоль Лаван" откажутся принять предложенную президентом схему или предложат "реалистичную" альтернативу, он "скорее всего, вернет мандат".


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