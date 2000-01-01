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Великобритания `вполне может` покинуть ЕС без сделки | Фото:29.09 13:04   MIGnews.com

Великобритания "вполне может" покинуть ЕС без сделки

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в воскресенье, 29 сентября, что страна "вполне может" покинуть Европейский Союз без сделки.

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября с или без сделки, несмотря на принятие парламентом закона, который бы заблокировал Brexit до подписания соглашения.

"Лучший способ уйти - заключить сделку", - сказал Хэнкок Sky News в первый день ежегодной конференции правящей Консервативной партии в северном английском городе Манчестере. "Но мы должны покончить с Brexit. И без абсолютно "какой-либо сделки" вполне может быть".


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