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Эхуд Барак был замечен в доме Эпштейна в Париже | Фото:29.09 11:07   MIGnews.com

Эхуд Барак был замечен в доме Эпштейна в Париже

Согласно сообщению, дворецкий, управлявший шикарной парижской недвижимостью Джеффри Эпштейна, утверждает, что он встречал знаменитых гостей в доме финансиста, в том числе принца Эндрю, Билла и Мелинды Гейтс, а также Стива Бэннона и премьер-министра Израиля Эхуда Барака.

Как сообщает газета New York Post, дворецкий, назвавший себя Габриэлем, рассказал о знаменитых гостях Эпштейна, которых он видел на протяжении 18 лет работы. За свою деятельность, дворецкий получил 8 миллионов долларов США, сообщает FranceInfo.

"Я обслуживал коронованных руководителей, дипломатов, бизнесменов и политиков", - сказал он.

Среди влиятельных гостей, которых он ожидал, были бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак и принц Эндрю, которые оставались на несколько ночей, пока Эпштейн находился за пределами города, сообщает FranceInfo.

С тех пор королевская семья призналась, что "сожалеет" о своей дружбе с Эпштейном.

Габриэль сказал, что его босс также предположительно принимал Билла и Мелинду Гейтс. Основатель Microsoft отрицает свои отношения с финансистом - несмотря на сообщения о том, что он летал на самолете Эпштейна в Палм-Бич в 2013 году. "Любые намеки на деловые или личные отношения между Джеффри Эпштейном и Биллом и Мелиндой Гейтс полностью ложны", заявил представитель Гейтса.

Дворецкий также утверждал, что бывший главный стратег Белого дома Бэннон посетил дом осенью 2018 года.

"Я даже был его водителем в Париже", - сказал Габриэль.

Источники сообщили New York Post в прошлом году, что Эпштейн встречался с Бэнноном в его квартире в Верхнем Ист-Сайде, когда он пытался установить политические связи. "Бэннону нужны были деньги для финансирования его политической программы. Эпштейн имел много денег и жаждал власти и доступа к власти", - сказал источник.


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