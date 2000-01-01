Подавший в отставку Зухейр Баалюль атаковал Ави Габая

"Слабее всех отреагировал глава моей партии, который молился на это мгновение, а я предоставил его ему на блюдечке с золотой каемочкой. Габай должен был как минимум выразить сожаление по поводу моей отставки", - заявил он на радио Галей ЦАХАЛ.
Впрочем, понять его можно, поскольку реакция Габая была, мягко говоря, сдержанной – председатель "Аводы" пообещал только "проследить, чтобы на следующих выборах арабский сектор имел своего представителя" в партийном списке.
Это лишь подтверждает слухи, ходившие о разногласиях между Баалюлем и другими членами "Сионистского лагеря" еще с прошлого года, о чем заявил "ликудник" Мики Зоар.
"Его отставка неудивительна – в свете своей невысокой вероятности переизбраться в Кнессет, он решил объяснить это Национальным законом. Любопытно, каков будет следующий шаг Баалюля – покинуть нашу удивительную страну?" - сказал депутат.
Впрочем многие представители левого лагеря Баалюля поддержали. В частности, его однопартиец Омер Бар-Лев назвал его "оплотом толерантности".
"Его отставка является еще одним доказательством того, что ужасный Национальный закон вредит не только нашей демократии, но и нашим меньшинствам, маргинализируя их. Также он закладывает основу для разделенного и страдающего общества", - сказал он.
"Он не последний араб, который покинет Кнессет из-за Национального закона. Я не сомневаюсь в этом", - выразил уверенность представитель "Мереца" Иссауи Фаридж.
А председательница его партии Тамар Зандберг и вовсе пригласила Баалюля в свою политсилу.