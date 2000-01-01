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Подавший в отставку Зухейр Баалюль атаковал Ави Габая 29.07 09:34   MIGnews.com

Подавший в отставку Зухейр Баалюль атаковал Ави Габая

Депутат "Сионистского лагеря" Зухейр Баалюль, сообщивший вчера об отставке из Кнессета в знак протеста против Национального закона, раскритиковал лидера своей партии Ави Габбая.

"Слабее всех отреагировал глава моей партии, который молился на это мгновение, а я предоставил его ему на блюдечке с золотой каемочкой. Габай должен был как минимум выразить сожаление по поводу моей отставки", - заявил он на радио Галей ЦАХАЛ.

Впрочем, понять его можно, поскольку реакция Габая была, мягко говоря, сдержанной – председатель "Аводы" пообещал только "проследить, чтобы на следующих выборах арабский сектор имел своего представителя" в партийном списке.

Это лишь подтверждает слухи, ходившие о разногласиях между Баалюлем и другими членами "Сионистского лагеря" еще с прошлого года, о чем заявил "ликудник" Мики Зоар.

"Его отставка неудивительна – в свете своей невысокой вероятности переизбраться в Кнессет, он решил объяснить это Национальным законом. Любопытно, каков будет следующий шаг Баалюля – покинуть нашу удивительную страну?" - сказал депутат.

Впрочем многие представители левого лагеря Баалюля поддержали. В частности, его однопартиец Омер Бар-Лев назвал его "оплотом толерантности".

"Его отставка является еще одним доказательством того, что ужасный Национальный закон вредит не только нашей демократии, но и нашим меньшинствам, маргинализируя их. Также он закладывает основу для разделенного и страдающего общества", - сказал он.

"Он не последний араб, который покинет Кнессет из-за Национального закона. Я не сомневаюсь в этом", - выразил уверенность представитель "Мереца" Иссауи Фаридж.

А председательница его партии Тамар Зандберг и вовсе пригласила Баалюля в свою политсилу.


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