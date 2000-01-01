29.07 10:39 MIGnews.com

Израильтянам могут запретить курить в жилых домах

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Депутат Кнессета Йехуда Глик (Ликуд) внес на рассмотрение израильского парламента законопроект, согласно которому курение в жилых домах может наказываться штрафом до 14 400 шекелей в случае, если оно мешает соседям.Глик говорит: “Международная конвенция по предотвращению курению устанавливает, что любой гражданин имеет право вдыхать воздух, свободный от сигаретного дыма. Это право сегодня нарушается, если в соседней квартире курят. Вдыхание сигаретного дыма может быть причиной затруднений с дыханием, головокружения , различных болезней или даже смерти для особо чувствительных или больных людей”.Глик решил заняться этой проблемой, узнав о борьбе 65-летних Хаима и Рути Элиас из Холона за право на чистый воздух. Десять лет назад в соседнюю с ними квартиру въехали люди, которые постоянно курят на балконе сигареты и кальян. Все попытки Элияс ограничить соседей не привели к успеху, потому что сегодня в Израиле нет закона, на основании которого можно было бы запретить курение в собственной квартире.