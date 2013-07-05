Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Египет приговорил 75 `Братьев-Мусульман` к смертной казни 29.07 08:46   MIGnews.com

Египет приговорил 75 "Братьев-Мусульман" к смертной казни

Каирский криминальный суд приговорил 75 лидеров и активистов исламистского движения “Братья-мусульмане” к смертной казни за участие в событиях лета 2013 года.

Приговор передан на рассмотрение верховного муфтия страны. Мнение муфтия не является обязательным, но оставляет властям лазейку для изменения приговора.

Приговор еще 660 “Братьям” будет вынесен 8 сентября, сообщает газета Al-Ahram.

Из 75 приговоренных 44 находятся в тюрьме и 31- в розыске.

Всего по делу о сидячей забастовке на площади Рабия в августе 2013 года проходят 739 человек. Большинство обвинений - убийства и нанесение ущерба государственной собственности. Среди обвиняемых - верховный лидер “Братьев-Мусульман” Мухаммед Бади и фотожурналист Махмуд Абу Зейд. Ни Бади, ни Абу Зейд не получили смертного приговора.

Сидячая забастовка на Рабия была организована “Братьями-Мусульманами” в знак протеста против военного переворота, в результате которого был свергнут президент Мухаммед Мурси.

Перевороту предшествовали интенсивные контакты между министром внутренних дел Саудовской Аравии принцем Мухаммедом Найефом бин Абдуль-Азизом, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Зайядом и лидерами египетской армии. Лидер переворота, министр обороны генерал Абдель-Фаттах Сиси проинформировал всех о серьезности путча и о том, что он готов пролить моря крови. Абдель-Фаттах Сиси лично угрожал президенту Мухаммеду Мурси. Президенту угрожали тем, что его жену и детей будут пытать у него на глазах, если он не согласится уйти в отставку. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Египет. Лидеры и механизм путча".

“Братья-Мусульмане” организовали масштабную кампанию протестов исламистов по всему Египту. Центром событий стала мечеть Рабия в Каире, в которой собралось несколько тысяч исламистов, требовавших “восстановления власти законного президента”. Армия разогнала протесты 14 августа, в ходе столкновений с солдатами были убиты более 600 человек. Через месяц “Братья-Мусульмане “ были признаны террористической организацией и началась кампания массовых арестов лидеров и активистов этой организации, не прекратившаяся и по сей день.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:34
Подавший в отставку Зухейр Баалюль атаковал Ави Габая
09:15
ISIS опубликовал фото 14 похищенных в Суэйде друзских женщин
08:50
Аббас планирует принять "роковые и опасные решения"
08:06
Пьяный водитель задавил подростка в Тель-Авиве
08:03
"Арабская икона" Ахед Тамими покинула тюрьму
07:45
Беннет об отставке депутата Баалюля: рыдать по нему не будем
07:08
Деревня Ахед Тамими готовится встречать ее как героиню
06:48
Двое погибших в результате израильского удара по Газе
06:22
Курды и Дамаск договорились
05:13
В новых "Звездных войнах" "снимется" умершая актриса
04:37
Переспавший с замужней женщиной выплатит $8,8 млн её супругу
03:44
В летевший в Петербург самолет ударила молния
02:40
Джерард Батлер и Гари Олдман будут спасать президента РФ
00:23
За фильм "Я – легенда" в Узбекистане отключили канал
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus