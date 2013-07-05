Египет приговорил 75 "Братьев-Мусульман" к смертной казни
Каирский криминальный суд приговорил 75 лидеров и активистов исламистского движения “Братья-мусульмане” к смертной казни за участие в событиях лета 2013 года.
Приговор передан на рассмотрение верховного муфтия страны. Мнение муфтия не является обязательным, но оставляет властям лазейку для изменения приговора.
Приговор еще 660 “Братьям” будет вынесен 8 сентября, сообщает газета Al-Ahram.
Из 75 приговоренных 44 находятся в тюрьме и 31- в розыске.
Всего по делу о сидячей забастовке на площади Рабия в августе 2013 года проходят 739 человек. Большинство обвинений - убийства и нанесение ущерба государственной собственности. Среди обвиняемых - верховный лидер “Братьев-Мусульман” Мухаммед Бади и фотожурналист Махмуд Абу Зейд. Ни Бади, ни Абу Зейд не получили смертного приговора.
Сидячая забастовка на Рабия была организована “Братьями-Мусульманами” в знак протеста против военного переворота, в результате которого был свергнут президент Мухаммед Мурси.
Перевороту предшествовали интенсивные контакты между министром внутренних дел Саудовской Аравии принцем Мухаммедом Найефом бин Абдуль-Азизом, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Зайядом и лидерами египетской армии. Лидер переворота, министр обороны генерал Абдель-Фаттах Сиси проинформировал всех о серьезности путча и о том, что он готов пролить моря крови. Абдель-Фаттах Сиси лично угрожал президенту Мухаммеду Мурси. Президенту угрожали тем, что его жену и детей будут пытать у него на глазах, если он не согласится уйти в отставку. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Египет. Лидеры и механизм путча".
“Братья-Мусульмане” организовали масштабную кампанию протестов исламистов по всему Египту. Центром событий стала мечеть Рабия в Каире, в которой собралось несколько тысяч исламистов, требовавших “восстановления власти законного президента”. Армия разогнала протесты 14 августа, в ходе столкновений с солдатами были убиты более 600 человек. Через месяц “Братья-Мусульмане “ были признаны террористической организацией и началась кампания массовых арестов лидеров и активистов этой организации, не прекратившаяся и по сей день.