29.07 08:50 MIGnews.com

Аббас планирует принять "роковые и опасные решения"

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В ближайшие два месяца палестинцы планируют принятие "роковых и опасных решений по важным вопросам" заявил председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас на субботнем съезде исполнительного комитета ООП, не став уточнять характер оных решений.Как пишет газета JPost, предположительно он имел в виду рекомендации центрального и национального советов Палестины разорвать все связи с Израилем.Кроме того, Аббас выразил несогласие со "сделкой века", которую готовится представить президент США Дональд Трамп."Мы отвергли и продолжим отвергать эту сделку. Насколько нам известно, подготовка этой сделки завершена, и нам больше нет до этого дела", - отметил Абу Мазен.Также председатель ПА раскритиковал Закон о национальном характере государства Израиль, предупредив, что палестинцы готовят свой ответ на этот закон, и назвав его "проблемой, с которой мы не сможем смириться". В свою очередь ООН призвала международное сообщество привлечь Израиль к ответственности за закон, назвав его "расистским".