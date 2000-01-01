Беннет об отставке депутата Баалюля: рыдать по нему не будем
На фоне остальной критики Закона о национальном характере государства Израиль ("Хок ха-Леом") отставка депутата Зухейра Баалюля ("Сионистский лагерь") не выглядит такой уж катастрофой, считает министр просвещения Нафтали Беннет.
"Существует много несправедливой критики Национального закона. И вот теперь отставка Зухейра Баалюля. Баалюль сказал, что его палестинская природа сильнее его израильской природы. Что ж, Кнессет плакать не будет, пусть уходит в отставку.
Закон о гражданстве является критическим законом, учитывая последовательную разрушение БАГАЦем национального фонда Государства Израиль. Закон касается не частных прав израильских граждан, а скорее национальных устремлений государства", - сказал Беннет.
Кроме того, как пишет "Аруц Шева", слухи о готовящейся отставке Баалюля ходили задолго до принятия закона – еще в прошлом году у депутата возникли разногласия с коллегами по партии.
Что же касается критики этой инициативы со стороны друзов, то глава Минпросвета считает, что властям стоило давно начать сотрудничать с их общиной и "хорошо, что мы делаем это сейчас".
"Верный способ восстановить отношения с общиной друзов – не изменение Национального закона, а принятие специального закона, признающего важность нашего альянса с друзами, черкесами и всеми другими меньшинствами, которые связали свою судьбу с Государством Израиль", - добавил Нафтали Беннет.
Он отметил, что уже обратился к премьер-министру Нетаниягу с соответствующим предложением, и обещал работать над принятием законопроекта в парламенте.