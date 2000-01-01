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Беннет об отставке депутата Баалюля: рыдать по нему не будем 29.07 07:45   MIGnews.com

Беннет об отставке депутата Баалюля: рыдать по нему не будем

На фоне остальной критики Закона о национальном характере государства Израиль ("Хок ха-Леом") отставка депутата Зухейра Баалюля ("Сионистский лагерь") не выглядит такой уж катастрофой, считает министр просвещения Нафтали Беннет.

"Существует много несправедливой критики Национального закона. И вот теперь отставка Зухейра Баалюля. Баалюль сказал, что его палестинская природа сильнее его израильской природы. Что ж, Кнессет плакать не будет, пусть уходит в отставку.

Закон о гражданстве является критическим законом, учитывая последовательную разрушение БАГАЦем национального фонда Государства Израиль. Закон касается не частных прав израильских граждан, а скорее национальных устремлений государства", - сказал Беннет.

Кроме того, как пишет "Аруц Шева", слухи о готовящейся отставке Баалюля ходили задолго до принятия закона – еще в прошлом году у депутата возникли разногласия с коллегами по партии.

Что же касается критики этой инициативы со стороны друзов, то глава Минпросвета считает, что властям стоило давно начать сотрудничать с их общиной и "хорошо, что мы делаем это сейчас".

"Верный способ восстановить отношения с общиной друзов – не изменение Национального закона, а принятие специального закона, признающего важность нашего альянса с друзами, черкесами и всеми другими меньшинствами, которые связали свою судьбу с Государством Израиль", - добавил Нафтали Беннет.

Он отметил, что уже обратился к премьер-министру Нетаниягу с соответствующим предложением, и обещал работать над принятием законопроекта в парламенте.


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