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Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс | Фото:29.07 20:51   MIGnews.com

Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров БРИКС позволить Турции присоединиться к блоку, пишет в воскресенье, 29 июля газета Hurriyet Daily News, передает Газета.ру.

По данным издания, страны-члены БРИКС "тепло приветствовали" предложение президента Турции добавить к названию союза "Т".

Эрдоган отметил, что Турция готова и очень бы хотела занять свое место в международной организации.

"Мы с пятью странами БРИКС входим в G20. Я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС. Я сказал им, если вы нас примете в альянс, блок будет называться БРИКСТ", - заявил турецкий лидер в ходе саммита БРИКС , проходившего в Йоханнесбурге.

Ранее сообщалось, что в Йоханнесбурге прошла встреча лидеров стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.


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