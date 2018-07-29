Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров БРИКС позволить Турции присоединиться к блоку, пишет в воскресенье, 29 июля газета Hurriyet Daily News, передает Газета.ру.
По данным издания, страны-члены БРИКС "тепло приветствовали" предложение президента Турции добавить к названию союза "Т".
Эрдоган отметил, что Турция готова и очень бы хотела занять свое место в международной организации.
"Мы с пятью странами БРИКС входим в G20. Я хотел бы, чтобы они предприняли необходимые шаги, чтобы принять нас, и мы заняли свое место в БРИКС. Я сказал им, если вы нас примете в альянс, блок будет называться БРИКСТ", - заявил турецкий лидер в ходе саммита БРИКС , проходившего в Йоханнесбурге.
Ранее сообщалось, что в Йоханнесбурге прошла встреча лидеров стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.