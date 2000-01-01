Заммэра Иерусалима подозревают в коррупции

Заместитель мэра Иерусалима Меир Тургеман вскоре может быть обвинен в нескольких случаях коррупции, сообщает полиция после четырех месяцев расследования, передает в воскресенье, 29 июля The Times of Israel.
Напомним, Тургеман, член партии "Ликуд", был арестован в марте вместе с пятью другими лицами, подозреваемыми в мошенничестве, взяточничестве, нарушении доверия, злоупотреблении властью, кражах и налоговых нарушениях.
По словам чиновников, Тургеман, который является председателем столичного Комитета по планированию и строительству, подозревается в принятии денег в обмен на незаконное продвижение сторонних интересов.
В пресс-службе полиции отметили, что следователи собрали множество доказательств, достаточных для того, чтобы обвинить Тургемана, добавив, что информация будет передана в государственную прокуратуру для принятия окончательного решения о возможном обвинительном заключении.