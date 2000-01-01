29.07 22:43 MIGnews.com

"Большая двадцатка" усилит борьбу с голодом

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Министры стран G20 обеспокоены усилением голода во всем мире, поэтому они собираются вместе работать по его искоренению, о чем заявили в итоговом документе саммита глав сельскохозяйственных ведомств стран "двадцатки", который проходил 27-28 июля в Буэнос-Айресе."У нас вызывает озабоченность, что после нескольких лет ослабления голод во всем мире в 2016 году усилился и в настоящее время от него страдает 815 миллионов человек, а 2 миллиарда человек страдают от нехватки незаменимых компонентов питания человека", — отмечается в итоговой декларации."Мы обязуемся совместно работать для того, чтобы достигнуть цели покончить с голодом и развивать устойчивое сельское хозяйство с тем, чтобы добиться устойчивого развития в продовольственной сфере в будущем, в котором у каждого был бы доступ… к достаточным, безвредным и питательным продуктам питания для активной и здоровой жизни", — говорится в документе.Министры констатировали, что голод и недоедание в настоящий момент объясняются различными причинами, часть из которых носят наднациональный характер, и договорились укреплять международные механизмы по борьбе с вызовами в этой области.