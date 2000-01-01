Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Нетаниягу назвал абсурдом критику Национального закона | Фото: Коби Гидеон, GPO29.07 14:17   MIGnews.com

Нетаниягу назвал абсурдом критику Национального закона

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу категорически отвергает критику закона о национальном характере Государства Израиль и призывает членов коалиции бороться, чтобы эта инициатива была принята обществом.

"Сопротивление Национальному закону идет постоянно: дискурс односторонний, идут поверхностные дискуссии в телестудиях. Не извиняйтесь – боритесь за правду", - сказал он на еженедельном заседании кабинета министров.

Сам закон Нетаниягу называет "сутью сионизма", поэтому любая его критика является абсурдом.

"Государство Израиль – национальное государство еврейского народа с полным равенством прав для всех его граждан. В этом заключается смысл словосочетания «еврейское демократическое государство». Неужели тот факт, что на нашем флаге Звезда Давида, лишает кого-либо прав? Абсурд. Это лишь гарантирует, что другого флага у нас не будет. Лишает ли то, что "Атиква" – наш национальный гимн, прав кого-нибудь в Израиле? Абсурд. В законе лишь говорится, что другого гимна у нас не будет", - добавил он.

Премьер-министр также затронул оппозицию, обвинив ее в лицемерии.

"Оппозиция десятилетиями проповедует нам, что лишь возвращение к границам 1967 года гарантирует то, что Израиль станет национальным государством еврейского народа с еврейским большинством. И внезапно, когда мы подаем обещающий именно это Основной закон, левые начинают кричать? Какое лицемерие!"- сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:15
Нетаниягу: чьи права ущемляет Звезда Давида на нашем флаге?
15:08
Шварценеггер проехался по лимузину на собственном танке  
14:56
Министры винят Абу Мазена в теракте в Адам
14:33
Битуах Леуми обанкротится через 19 лет
14:14
ВМС Израиля перехватили очередную "флотилию свободы"
13:47
Железнодорожную станцию в Бен-Гурион закроют в разгар сезона
13:44
Рейтинг Макрона упал на самый низкий уровень за все время
13:10
Голландцы купили израильскую компанию за $158 млн.
12:51
Нагария: Отель ввел ортодоксальный дресс-код из-за харедим
12:42
Арабский Список в полном составе может покинуть Кнессет
12:32
Саудия прекратила поставки нефти через Красное море  
12:15
Сами себя напугали
11:54
Найдены новые детали отравления Скрипалей
11:05
Газа: два поджигателя взорвались из-за "рабочей аварии"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus