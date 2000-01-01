Нетаниягу назвал абсурдом критику Национального закона
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу категорически отвергает критику закона о национальном характере Государства Израиль и призывает членов коалиции бороться, чтобы эта инициатива была принята обществом.
"Сопротивление Национальному закону идет постоянно: дискурс односторонний, идут поверхностные дискуссии в телестудиях. Не извиняйтесь – боритесь за правду", - сказал он на еженедельном заседании кабинета министров.
Сам закон Нетаниягу называет "сутью сионизма", поэтому любая его критика является абсурдом.
"Государство Израиль – национальное государство еврейского народа с полным равенством прав для всех его граждан. В этом заключается смысл словосочетания «еврейское демократическое государство». Неужели тот факт, что на нашем флаге Звезда Давида, лишает кого-либо прав? Абсурд. Это лишь гарантирует, что другого флага у нас не будет. Лишает ли то, что "Атиква" – наш национальный гимн, прав кого-нибудь в Израиле? Абсурд. В законе лишь говорится, что другого гимна у нас не будет", - добавил он.
Премьер-министр также затронул оппозицию, обвинив ее в лицемерии.
"Оппозиция десятилетиями проповедует нам, что лишь возвращение к границам 1967 года гарантирует то, что Израиль станет национальным государством еврейского народа с еврейским большинством. И внезапно, когда мы подаем обещающий именно это Основной закон, левые начинают кричать? Какое лицемерие!"- сказал он.