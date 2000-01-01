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Рейтинг Макрона упал на самый низкий уровень за все время | Фото: Jeanne Menjoulet/Flickr29.07 13:44   MIGnews.com

Рейтинг Макрона упал на самый низкий уровень за все время

На фоне скандала вокруг бывшего сотрудника администрации президента Франции Александра Беналля, уличенного в избиении участников первомайской манифестации, рейтинг Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого уровня.

Согласно опросу, проведенному центром Ifop по заказу издания Journal du Dimanche, с 18 по 27 июля уровень его поддержки снизился с 41% до 37%. То есть, в течение месяца действия Макрона "одобряли" в среднем только 39% французов.

Исследование проводили в два этапа: 18-19 июля и с 25 по 27 июля. В нем приняли участие 1981 человек.

Стоит отметить, что самый низкий уровень поддержки Эммануэля Макрона фиксировали в августе 2017 года и составлял 40%. Таким образом, он установил новый антирекорд своей поддержки с момента победы на президентских выборах.

Впрочем, издание утверждает, что история видала случаи и похуже. Например, за аналогичный период (14 месяцев с момента избрания главой государства) рейтиг предшественника Макрона Франсуа Олланда упал с 61% до 27%, а Николя Саркози - с 65% до 38%.


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