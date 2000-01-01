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Рейтинг блока Меркель пробил 12-летнее дно | Фото: European People's Party/Flickr29.07 10:27   MIGnews.com

Рейтинг блока Меркель пробил 12-летнее дно

Народная поддержка блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который возглавляет бундесканцлер Ангела Меркель, продолжает падать.

Согласно опубликованным в BILD am Sonntag результатам соцопроса, если бы парламентские выборы в Германии состоялись сегодня, за этот консервативный альянс отдали бы голоса не более 29% жителей страны. Это самый низкий для ХДС-ХСС показатель с 2006 года и на 1% меньше, чем на прошлой неделе.

Несмотря на это, этот блок остается самой популярной в Бундестаге силой. Поддержка младшего партнера по коалиции – Социал-демократической партии Германии – тоже упала на 1% и на сегодняшний день составляет 18%.

Замыкает тройку лидеров правая "Альтернатива для Германии", за которую готовы проголосовать 15% немцев, то есть столько же, сколько на прошлой неделе.

В опросе, который проводился институтом Emnid 19-25 июля, приняли участие около 2 тыс. граждан ФРГ.


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