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Охана: нападения на полицию будут пресекаться жесткой рукой | Фото:29.05 08:52   MIGnews.com

Охана: нападения на полицию будут пресекаться жесткой рукой

Министр общественной безопасности Амир Охана предупредил, что человек, нападающий на сотрудника полиции, несет полную ответственность за последствия.

Охана, который сделал комментарии в посте на Facebook, написал это во время посещения южного Тель-Авива.

"Всем полицейским и командирам, если они подвергнутся нападению, то получат нашу полную поддержку", - написал чиновник.

"Человек, любой человек, который напал на сотрудника полиции, любого сотрудника полиции, должен знать, что его кровь будет на нем самом". Новоназначенный министр добавил, что "в отношении нападений на полицию будет действовать жесткая рука".

Во вторник, 26 мая, магистратский суд Тель-Авива распорядился, чтобы полицейское подразделение Министерства юстиции начало расследование задержания на юге Тель-Авива накануне вечером. Ранее, организация "Ассоциация Гражданских Прав" опубликовала видео, на котором запечатлен арест группы инфильтрантов в южном Тель-Авиве.


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