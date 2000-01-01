Китай рассматривает вариант нападения на Тайвань

Китай нападет на Тайвань, если не будет другого способа помешать ему стать независимым, заявил в пятницу, 29 мая, один из самых высокопоставленных генералов страны.
Выступая в Большом народном театре Пекина на 15-й годовщине принятия Закона о борьбе с сецессией, Ли Цуочэн, начальник отдела Объединенного штаба и член Центральной военной комиссии, заявил о возможной военной интервенции.
"Если будет потеряна возможность мирного воссоединения, народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, предпримут все необходимые шаги, чтобы решительно разгромить любые сепаратистские заговоры или действия", - сказал Ли.