29.05 08:19 MIGnews.com

Китай рассматривает вариант нападения на Тайвань

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Китай нападет на Тайвань, если не будет другого способа помешать ему стать независимым, заявил в пятницу, 29 мая, один из самых высокопоставленных генералов страны.Выступая в Большом народном театре Пекина на 15-й годовщине принятия Закона о борьбе с сецессией, Ли Цуочэн, начальник отдела Объединенного штаба и член Центральной военной комиссии, заявил о возможной военной интервенции."Если будет потеряна возможность мирного воссоединения, народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, предпримут все необходимые шаги, чтобы решительно разгромить любые сепаратистские заговоры или действия", - сказал Ли.