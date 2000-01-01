Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












МИД Иордании выступил против применения суверенитета | Фото:29.05 07:58   MIGnews.com

МИД Иордании выступил против применения суверенитета

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в четверг, 28 мая, побеседовал со своими американским и британским коллегами и предупредил о намерениях Израиля применить суверенитет над частями Иудеи и Самарии.

После разговора с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом Сафади написал в Твиттере, что он благодарен Великобритании за приверженность "справедливому миру на основе решения о двух государствах".

"Роль Великобритании является ключевой", - отметил он.

Министр иностранных дел Иордании также заявил госсекретарю США Майку Помпео, что Иордания выступает против любой "аннексии Израилем частей Западного берега" и что прямые мирные переговоры на основе решения о двух государствах являются единственным способом достижения мира.

Государственный департамент подтвердил в своем заявлении, что Помпео говорил с Сафади.

За день до этого он предупредил в беседе с посланником ООН на Ближнем Востоке Николаем Младеновым, что израильский шаг по установлению суверенитета над Иудеей и Самарией "узаконит апартеид".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:52
Охана: нападения на полицию будут пресекаться жесткой рукой
08:19
Китай рассматривает вариант нападения на Тайвань
07:26
Несколько вакцин от COVID-19 могут появиться уже осенью
07:10
Евросоюз продлил санкции против Сирии
06:41
Безос раскрыл секрет успеха Amazon
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:36
Apple будет финансировать новый фильм Мартина Скорсезе
04:25
Киану Ривз изменил название "Джона Уика"
03:03
Необычная ссора двух жирафов попала на видео
01:54
Режиссер уместила 125 лет истории кино в 7-минутный ролик
00:37
Во Франции на дорогу вылилась тонна шоколада (видео)
23:25
Армению накрыла вторая волна COVID-19
22:16
Скончался самый старый мужчина на Земле
21:53
В Израиле зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  