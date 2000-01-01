29.05 07:58 MIGnews.com

МИД Иордании выступил против применения суверенитета

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Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в четверг, 28 мая, побеседовал со своими американским и британским коллегами и предупредил о намерениях Израиля применить суверенитет над частями Иудеи и Самарии.После разговора с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом Сафади написал в Твиттере, что он благодарен Великобритании за приверженность "справедливому миру на основе решения о двух государствах"."Роль Великобритании является ключевой", - отметил он.Министр иностранных дел Иордании также заявил госсекретарю США Майку Помпео, что Иордания выступает против любой "аннексии Израилем частей Западного берега" и что прямые мирные переговоры на основе решения о двух государствах являются единственным способом достижения мира.Государственный департамент подтвердил в своем заявлении, что Помпео говорил с Сафади.За день до этого он предупредил в беседе с посланником ООН на Ближнем Востоке Николаем Младеновым, что израильский шаг по установлению суверенитета над Иудеей и Самарией "узаконит апартеид".