МИД Иордании выступил против применения суверенитета
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади в четверг, 28 мая, побеседовал со своими американским и британским коллегами и предупредил о намерениях Израиля применить суверенитет над частями Иудеи и Самарии.
После разговора с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом Сафади написал в Твиттере, что он благодарен Великобритании за приверженность "справедливому миру на основе решения о двух государствах".
"Роль Великобритании является ключевой", - отметил он.
Министр иностранных дел Иордании также заявил госсекретарю США Майку Помпео, что Иордания выступает против любой "аннексии Израилем частей Западного берега" и что прямые мирные переговоры на основе решения о двух государствах являются единственным способом достижения мира.
Государственный департамент подтвердил в своем заявлении, что Помпео говорил с Сафади.
За день до этого он предупредил в беседе с посланником ООН на Ближнем Востоке Николаем Младеновым, что израильский шаг по установлению суверенитета над Иудеей и Самарией "узаконит апартеид".