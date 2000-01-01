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Продлен мандат сил ООН в Ливане | Фото:29.05 21:17   MIGnews.com

Продлен мандат сил ООН в Ливане

Правительство Ливана согласилось продлить еще на один год мандат на размещение миротворческих сил ООН (UNIFIL) вдоль границы с Израилем.

Об этом 29 мая сообщило информационное агентство АР.

Мандат был продлен в ответ на призывы Израиля в корне изменить методы работы миссии в южной части Ливана, где "Хизбалла" всячески мешает UNIFIL.

В частности, у военных должна быть свобода передвижения и доступ ко всем объектам, а когда этого не происходит, Совбез ООН должен быть проинформирован.

Решение о продлении мандата также было принято на фоне роста напряженности на ливано-израильской границе в последние недели.

Например, 29 мая ЦАХАЛ открыл предупредительный огонь по пастуху со стадом, который приблизился к забору безопасности. В Израиле считают, что мужчина собирал информацию о военных.


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