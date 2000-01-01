Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












29.05 18:56   MIGnews.com

Минздрав пока не принял решения о закрытии школ

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов во время пресс-конференции с участием других сановников министерства предупредил израильтян о последствиях несоблюдения правил поведения в период коронавируса.

Бар Симан Тов сказал: “В последние дни мы видим значительный рост количества зараженных. Если прирост составлял полпроцента - он должен был остаться полпроцента. Причиной роста заболеваемости является несоблюдение инструкций. Мы видим увеличение количества заражений на прошлой неделе , главным образом, в школах. К несчастью, болезнь все еще здесь - и это то, о чем мы все время предупреждали. Мы видим нерадение и самодовольство, и, с нашей точки зрения, речь идет о предупредительной сирене”.

Бар Симан Тов предупредил: “Если мы не будем соблюдать правила - их будет диктовать нам реальность, и нам придется предпринять более серьезные шаги”.

Далее Моше Бар Симан Тов прокомментировал вероятность закрытия школ: “Финальное решение еще не принято относительно школ. Мы ждем последних данных. Мы заранее предупреждали, что создаем пространство для маневра, где мы будем испытывать разные тактики методом проб и ошибок, смотреть как складывается эпидемиологическая ситуация. Вторая волна - не приказ судьбы, все зависит от нашего поведения”.

Министр просвещения Йоав Галант заявил о том, что проводит серию консультаций по вопросу о том, как будут работать учебные заведения на следующей неделе. Он сказал: “В виду вспышки коронавируса более чем в 50 учебных заведениях по всей стране мы проводим серию консультаций, в том числе с “кабинетом коронавируса” во главе с премьер-министром. Решение о работе школ на следующей неделе  будет объявлено в субботу вечером”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:47
В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 16987 зараженных
19:42
Инцидент на границе с Ливаном: ЦАХАЛ открыл огонь
19:35
Израиль: суточное число зараженных перевалило за 100
19:28
Коронавирус в футбольном клубе Бейтар
19:18
Автору Едиот Ахронот приснилась расправа над сыном Нетаниягу
19:04
Минздрав о COVID-19 в Израиле: хуже всего сейчас в школах
18:55
В Индии обезьяны украли образцы крови зараженных COVID-19
18:42
COVID-19: 85 зараженных только за один день
18:20
Врач из больницы Сорока заражен COVID-19
16:55
Греция открывает границы для израильтян: названа дата
16:24
Вспышка COVID-19: минздрав задумался о новых ограничениях
15:55
Медики оспорили эффективность лекарства от COVID-19
15:31
Минздрав готовит заявление из-за роста числа зараженных
14:25
Пляжи Кинерета переполнены: около 35 000 посетителей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  