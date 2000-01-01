29.05 18:56 MIGnews.com

Минздрав пока не принял решения о закрытии школ

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Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов во время пресс-конференции с участием других сановников министерства предупредил израильтян о последствиях несоблюдения правил поведения в период коронавируса.Бар Симан Тов сказал: “В последние дни мы видим значительный рост количества зараженных. Если прирост составлял полпроцента - он должен был остаться полпроцента. Причиной роста заболеваемости является несоблюдение инструкций. Мы видим увеличение количества заражений на прошлой неделе , главным образом, в школах. К несчастью, болезнь все еще здесь - и это то, о чем мы все время предупреждали. Мы видим нерадение и самодовольство, и, с нашей точки зрения, речь идет о предупредительной сирене”.Бар Симан Тов предупредил: “Если мы не будем соблюдать правила - их будет диктовать нам реальность, и нам придется предпринять более серьезные шаги”.Далее Моше Бар Симан Тов прокомментировал вероятность закрытия школ: “Финальное решение еще не принято относительно школ. Мы ждем последних данных. Мы заранее предупреждали, что создаем пространство для маневра, где мы будем испытывать разные тактики методом проб и ошибок, смотреть как складывается эпидемиологическая ситуация. Вторая волна - не приказ судьбы, все зависит от нашего поведения”.Министр просвещения Йоав Галант заявил о том, что проводит серию консультаций по вопросу о том, как будут работать учебные заведения на следующей неделе. Он сказал: “В виду вспышки коронавируса более чем в 50 учебных заведениях по всей стране мы проводим серию консультаций, в том числе с “кабинетом коронавируса” во главе с премьер-министром. Решение о работе школ на следующей неделе будет объявлено в субботу вечером”.