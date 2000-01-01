29.05 13:30 MIGnews.com

Швейцария: секс-работницы вернутся на работу в перчатках

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В Швейцарии работницы секс-индустрии смогут вернуться на работу с 6 июня, но только в перчатках, сообщает Daily Mail.Также, секс-работницы смогу использовать только коленно-локтевую позу. Отмечается, что проституция в стране легальна с 1942 года."Услуги с участием двух или более клиентов не будут предлагаться", - говорится в новых правилах.Также добавляется, что посетители подобных заведений теперь будут заноситься в специальную базу. Информация о них будет храниться не менее месяца. Это нужно для отслеживания носителей COVID-19 на случай заражения.