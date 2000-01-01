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Нетаниягу: голосования по всей `сделке века` не будет | Фото:29.05 11:08   MIGnews.com

Нетаниягу: голосования по всей "сделке века" не будет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что израильское правительство не будет голосовать по вопросу о палестинской государственности или по всему мирному плану США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью в пятницу, 29 мая.

Нетаниягу уточнил, что на рассмотрение кабинета и Кнессета попадет только вопрос о применении суверенитета над частями Западного берега.

В ходе интервью, у премьер-министра пытались узнать о части "сделки века", которая предусматривает демилитаризованное палестинское государство на 70% территории Западного берега.

"Не будет никакого правительственного решения в отношении деталей плана или принятия плана", - заявил Нетаниягу. "Как я сказал в Вашингтоне, я готов участвовать в переговорах [с палестинцами] на основе плана Трампа."

Ранее сообщалось, что палестинцы, проживающие на Западном берегу реки Иордан, могут не рассчитывать на получение израильского гражданства после распространения суверенитета.

Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью изданию "Макор Ришон".

Более того, израильский премьер не верит в серьезность иорданских угроз разорвать мирный договор от 1994 года.

"Мир с Иорданией – жизненно важен не только для Израиля, но и для самой Иордании. Я не думаю, что это когда-либо изменится. Однако, естественно, такие угрозы вызывают озабоченность", – констатировал Нетаниягу.


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