Нетаниягу: голосования по всей "сделке века" не будет
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что израильское правительство не будет голосовать по вопросу о палестинской государственности или по всему мирному плану США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью в пятницу, 29 мая.
Нетаниягу уточнил, что на рассмотрение кабинета и Кнессета попадет только вопрос о применении суверенитета над частями Западного берега.
В ходе интервью, у премьер-министра пытались узнать о части "сделки века", которая предусматривает демилитаризованное палестинское государство на 70% территории Западного берега.
"Не будет никакого правительственного решения в отношении деталей плана или принятия плана", - заявил Нетаниягу. "Как я сказал в Вашингтоне, я готов участвовать в переговорах [с палестинцами] на основе плана Трампа."
Ранее сообщалось, что палестинцы, проживающие на Западном берегу реки Иордан, могут не рассчитывать на получение израильского гражданства после распространения суверенитета.
Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью изданию "Макор Ришон".
Более того, израильский премьер не верит в серьезность иорданских угроз разорвать мирный договор от 1994 года.
"Мир с Иорданией – жизненно важен не только для Израиля, но и для самой Иордании. Я не думаю, что это когда-либо изменится. Однако, естественно, такие угрозы вызывают озабоченность", – констатировал Нетаниягу.