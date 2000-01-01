29.05 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу рассказал, как будет аннексировать Западный берег
Палестинцы, проживающие на Западном берегу реки Иордан, могут не рассчитывать на получение израильского гражданства после распространения суверенитета.
В Израиле зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19
В Израиле 28 мая был зафиксирован резкий рост заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом COVID-19. Количество зарегистрированных случаев возросло до 16872, а число жертв до 284.
Мири Регев: Ривлин - мелочный, Ганц – недопеченный
В Израильской прессе продолжают публиковать отрывки из скандального интервью министра транспорта Израиля Мири Регев изданию Шева Ямим - приложению к газете Едиот Ахронот.
Трибунал в Гааге просит ПА разъяснить статус соглашений Осло
Три судьи в Международном уголовном суде во вторник попросили Палестинскую администрацию прояснить заявление президента ПА Махмуда Аббаса о прекращении всех соглашений с Израилем, а также о том, относится ли оно также к соглашениям Осло.
YouTube-канал Ганца – в центре скандала вокруг Нетаниягу
На официальном YouTube-канале министра обороны Израиля Бенни Ганца "возродились" старые ролики с жесткой критикой, направленной на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которые были удалены после подписания коалиционного соглашения.
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