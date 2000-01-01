Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:29.05 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу рассказал, как будет аннексировать Западный берег Палестинцы, проживающие на Западном берегу реки Иордан, могут не рассчитывать на получение израильского гражданства после распространения суверенитета.

В Израиле зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 В Израиле 28 мая был зафиксирован резкий рост заболеваемости смертоносным китайским коронавирусом COVID-19. Количество зарегистрированных случаев возросло до 16872, а число жертв до 284.

Мири Регев: Ривлин - мелочный, Ганц – недопеченный В Израильской прессе продолжают публиковать отрывки из скандального интервью министра транспорта Израиля Мири Регев изданию Шева Ямим - приложению к газете Едиот Ахронот.

Трибунал в Гааге просит ПА разъяснить статус соглашений Осло Три судьи в Международном уголовном суде во вторник попросили Палестинскую администрацию прояснить заявление президента ПА Махмуда Аббаса о прекращении всех соглашений с Израилем, а также о том, относится ли оно также к соглашениям Осло.

YouTube-канал Ганца – в центре скандала вокруг Нетаниягу На официальном YouTube-канале министра обороны Израиля Бенни Ганца "возродились" старые ролики с жесткой критикой, направленной на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которые были удалены после подписания коалиционного соглашения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:36
Apple будет финансировать новый фильм Мартина Скорсезе
04:25
Киану Ривз изменил название "Джона Уика"
03:03
Необычная ссора двух жирафов попала на видео
01:54
Режиссер уместила 125 лет истории кино в 7-минутный ролик
00:37
Во Франции на дорогу вылилась тонна шоколада (видео)
23:25
Армению накрыла вторая волна COVID-19
22:16
Скончался самый старый мужчина на Земле
21:53
В Израиле зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19
21:29
"Убийство чести" всколыхнуло Иран: отец обезглавил дочь
21:00
El Al распродает свою долю в компании Maman
20:37
Ганца утвердят в должности зама Нетаниягу: названа дата
20:16
YouTube-канал Ганца – в центре скандала вокруг Нетаниягу
19:55
COVID-19: Moderna готовится к массовому выпуску вакцины
19:30
Столтенберг: Израиль – важный партнер НАТО
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  