29.05 09:13 MIGnews.com

"Неконституционный" закон: Huawei подал иск на США

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Китайская компания Huawei Technologies Co Ltd подала иск в федеральный суд США, где будет добиваться признания неконституционной статью 889 закона «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону» (NDAA). Данная статья, по мнению юристов Huawei, связывает китайского гиганта по рукам и ногам на американском рынке, что принесёт большие убытки компании.Законопроект NDAA, принятый Конгрессом США прошлым летом, устанавливает широкий запрет на использование федеральными агентствами и их подрядчиками оборудования Huawei по соображениям национальной безопасности, ссылаясь на связи компании с китайским правительством. Также этот законопроект запрещает китайской компании пользоваться «жизненно важными американскими технологиями», что ограничит возможности технологических решений опасной, по мнению правительства США, компании.Сейчас Huawei помещена в торговый чёрный список. Санкции против китайского гиганта предусматривают ограничение или прекращение ведения бизнеса американскими компаниями с китайской. Запрет происходит на фоне эскалации торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.Сама Huawei неоднократно отрицала и отрицает, что она находиться под контролем китайского правительства, военных или разведывательных служб.Сун Люпин, директор по юридическим вопросам Huawei, отметил, что принятый США закон является нарушением надлежащей правовой процедуры, поскольку он «непосредственно и постоянно применяется к Huawei без возможности опровержения».«Это тирания судебного разбирательства законодательным органом, которую запрещает Конституция США», - прокомментировал Сун Люпин.