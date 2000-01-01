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`Неконституционный` закон: Huawei подал иск на США 29.05 09:13   MIGnews.com

"Неконституционный" закон: Huawei подал иск на США

Китайская компания Huawei Technologies Co Ltd подала иск в федеральный суд США, где будет добиваться признания неконституционной статью 889 закона «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону» (NDAA). Данная статья, по мнению юристов Huawei, связывает китайского гиганта по рукам и ногам на американском рынке, что принесёт большие убытки компании.

Законопроект NDAA, принятый Конгрессом США прошлым летом, устанавливает широкий запрет на использование федеральными агентствами и их подрядчиками оборудования Huawei по соображениям национальной безопасности, ссылаясь на связи компании с китайским правительством. Также этот законопроект запрещает китайской компании пользоваться «жизненно важными американскими технологиями», что ограничит возможности технологических решений опасной, по мнению правительства США, компании.

Сейчас Huawei помещена в торговый чёрный список. Санкции против китайского гиганта предусматривают ограничение или прекращение ведения бизнеса американскими компаниями с китайской. Запрет происходит на фоне эскалации торгового спора между двумя крупнейшими экономиками мира.
Сама Huawei неоднократно отрицала и отрицает, что она находиться под контролем китайского правительства, военных или разведывательных служб.
Сун Люпин, директор по юридическим вопросам Huawei, отметил, что принятый США закон является нарушением надлежащей правовой процедуры, поскольку он «непосредственно и постоянно применяется к Huawei без возможности опровержения».

«Это тирания судебного разбирательства законодательным органом, которую запрещает Конституция США», - прокомментировал Сун Люпин.


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