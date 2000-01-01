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Иран готов к диалогу со странами Персидского залива | Фото: Twitter29.05 16:45   MIGnews.com

Иран готов к диалогу со странами Персидского залива

Иран готов к диалогу со странами Персидского залива с целью снижения напряженности в регионе, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел страны Аббас Аракчи во время визита в Доху.

Об этом в среду, 29 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство иностранных дел Катара.

Иранский дипломат встретился с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани и "подтвердил готовность своей страны вступить в диалог между государствами Персидского залива относительно стабильности и безопасности в регионе", говорится в заявлении ведомства.

Обе стороны обсудили пути развития двусторонних отношений "помимо ряда региональных проблем, представляющих общий интерес" и "выразили обеспокоенность по поводу эскалации и проблем в регионе".

"Обе стороны заявили о важности диалога для их решения", - подчеркивается в заявлении.

В воскресенье Аракчи написал в Twitter о своем региональном турне и заявил, что, хотя Тегеран не будет вести прямые или косвенные переговоры с Вашингтоном, он готов вести переговоры "со всеми без исключения странами Персидского залива о сбалансированных и конструктивных отношениях, основанных на взаимном уважении и интереса".


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