29.05 09:08 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с председателем Верховного суда

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии с председателем Верховного суда судьей Эстер Хают и ее заместителем судьей Хананом Мельцером.Встреча состоялась по инициативе премьер-министра.Участники встречи признали значимость предметного и уважительного диалога между властями.Судьи Хают и Мельцер подчеркнули важность сохранения независимости судебных органов, премьер-министр отметил необходимость обеспечения баланса судебной и исполнительной власти в ходе такого диалога.