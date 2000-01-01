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Нетаниягу встретился с председателем Верховного суда | Фото:29.05 09:08   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с председателем Верховного суда

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии с председателем Верховного суда судьей Эстер Хают и ее заместителем судьей Хананом Мельцером.

Встреча состоялась по инициативе премьер-министра.

Участники встречи признали значимость предметного и уважительного диалога между властями.

Судьи Хают и Мельцер подчеркнули важность сохранения независимости судебных органов, премьер-министр отметил необходимость обеспечения баланса судебной и исполнительной власти в ходе такого диалога.


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