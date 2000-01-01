29.05 09:08 MIGnews.com
Нетаниягу встретился с председателем Верховного суда
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии с председателем Верховного суда судьей Эстер Хают и ее заместителем судьей Хананом Мельцером.
Встреча состоялась по инициативе премьер-министра.
Участники встречи признали значимость предметного и уважительного диалога между властями.
Судьи Хают и Мельцер подчеркнули важность сохранения независимости судебных органов, премьер-министр отметил необходимость обеспечения баланса судебной и исполнительной власти в ходе такого диалога.
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