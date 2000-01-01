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Либерман: не отступим от наших принципов и обещаний 29.05 09:04   MIGnews.com

Либерман: не отступим от наших принципов и обещаний

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман опубликовал пост в фейсбук, в котором продолжает настаивать на своей правоте в отношении закона о призыве харедим.

Либерман пишет: “Наш Дом - Израиль не намерен поступаться своими принципами и изменять обещаниям, данным избирателям. Закон о призыве - не каприз, не эго и не месть, но краеугольный камень нашей системы. Предложение о передаче квот призыва правительства не является минорным изменением”.

Либерман продолжил: “Мы настаиваем на своем - закон о призыве принимается во втором и третьем чтении в его первоначальной версии, а депутаты-харедим не принимают участия в голосовании. Я не мстительный человек, я не пытаюсь сместить премьер-министра, и я - не против ультраортодоксов. Я - за Государство Израиль и за Еврейское Государство, но я - против Государства Галахи”.

Либерман также провозгласил: “Я потрясен интенсивностью давления, оказываемого на нас в последние два дня, количеством интерпретаций и спекуляций обо мне. Я не занимаюсь грязной торговлей и шантажом”.

Между тем, источники в ультраортодоксальных партиях сообщают, что даже если Либерман примет один из компромиссных вариантов предлагаемых ему, это не будет означать автоматического разрешения кризиса. Новый вариант закона о призыве должен будет утвердить Совет Мудрецов Торы, и шансы на то, что он успеет это сделать в оставшиеся до голосования о роспуске Кнессета часы близки к нулю. К тому же существуют еще две неразрешенные проблемы, которые пока отодвинуты на задний план - вопрос о доступе к Стене Плача представителями различных течений в иудаизме и закон о принятии иудаизма.

"Яадут А-Тора" объявила, что будет рекомендовать президенту Реувену Ривлину назначить Биньямина Нетаниягу новым премьер-министром даже после новых выборов. 

В своем письме лидеры партий также объявили, что две фракции, составляющие этот список - "Агудат Исраэль" и "Дегель ха-Тора" снова будут работать вместе, сохраняя действующее соглашение. 

"Мы говорим о выборах, которые совершенно не нужны", - говорят заместитель министра здравоохранения раввин Яаков Лицман и председатель финансового комитета раввин Моше Гафни. 

Лидеры харедим заявили, что оглашение между партиями "Агудат Исраэль" и "Дегель ха-Тора" будет сохранено, "даже если мы будем вынуждены вернуться на выборы из-за упрямства Авигдора Либермана и его политических мотивов против премьер-министра Нетаниягу, и из-за его циничного использования так называемых квот призыва".


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