Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Яхадут ха-Тора`: Мы будем поддерживать Нетаниягу | Фото:29.05 07:45   MIGnews.com

"Яхадут ха-Тора": Мы будем поддерживать Нетаниягу

Ультраортодоксальная партия "Яхадут ха-Тора" объявила, что будет рекомендовать президенту Реувену Ривлину назначить Биньямина Нетаниягу новым премьер-министром даже после новых выборов.

Об этом в среду, 29 мая сообщает The Jerusalem Post.

В своем письме лидеры партий также объявили, что две фракции, составляющие этот список - "Агудат Исраэль" и "Дегель ха-Тора" снова будут работать вместе, сохраняя действующее соглашение.

"Мы говорим о выборах, которые совершенно не нужны", - писали заместитель министра здравоохранения раввин Яаков Лицман и председатель финансового комитета раввин Моше Гафни.

Они добавили, что соглашение между партиями "Агудат Исраэль" и "Дегель ха-Тора" будет сохранено, "даже если мы будем вынуждены вернуться на выборы из-за упрямства Авигдора Либермана и его политических мотивов против премьер-министра Нетаниягу, и из-за его циничного использования так называемого призывного счета".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:19
Израиль принял меры в отношении Газы из-за атак поджигателей
08:18
Поп-икона Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе
08:05
Израиль: учителей обяжут получить степень магистра
07:58
В ЕС ввели в обращение купюры €100 и €200
07:29
Москва раскритиковала предстоящую конференцию в Бахрейне
07:22
"Есть шанс на то, что Шакед присоединится к Ликуду"
07:10
Арад: попытка ограбления банка с захватом заложников
07:07
Большинство израильтян - против неприкосновенности премьера
06:18
Новозеландская армия заключила контракт с Roboteam
05:19
Версаль позволил своим гостям перенестись на бал XVIII века
04:19
Мусульманские женщины не будут молиться за перегородкой?
03:19
В Великобритании найдены остатки античного города
02:37
Ушел из жизни создатель Human Rights Watch
01:03
ВОЗ: игромания и переутомление - болезни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus