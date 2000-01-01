"Яхадут ха-Тора": Мы будем поддерживать Нетаниягу

В своем письме лидеры партий также объявили, что две фракции, составляющие этот список - "Агудат Исраэль" и "Дегель ха-Тора" снова будут работать вместе, сохраняя действующее соглашение.
"Мы говорим о выборах, которые совершенно не нужны", - писали заместитель министра здравоохранения раввин Яаков Лицман и председатель финансового комитета раввин Моше Гафни.
Они добавили, что соглашение между партиями "Агудат Исраэль" и "Дегель ха-Тора" будет сохранено, "даже если мы будем вынуждены вернуться на выборы из-за упрямства Авигдора Либермана и его политических мотивов против премьер-министра Нетаниягу, и из-за его циничного использования так называемого призывного счета".