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`Есть шанс на то, что Шакед присоединится к Ликуду` 29.05 07:22   MIGnews.com

"Есть шанс на то, что Шакед присоединится к Ликуду"

Депутат Кнессета Мики Зоар (Ликуд) дал интервью радио 103FM.

Зоар сказал: “По вопросу об объединении с партией Кахлона были два оппонента, насколько я помню. Депутат Шир не голосовала, она опасается, и я понимаю ее опасения. В конце концов. я верю в то, что народ проголосует только за Ликуд. Я думаю, нам удастся получить 40 мандатов”.

На вопрос о том, будет ли предоставлено гарантированное место в списке министру юстиции Аелет Шакед Зоар ответил: “Есть такая вероятность. Она хочет присоединиться, и может быть, она окажется в рядах Ликуда. Есть у нас глава правительства, который умеет принимать решения. Вопрос о ее присоединении к Либерману никогда не стоял”.

Зоар подчеркнул: “Я основываю свои прогнозы на реальности, а не на спинах в прессе. Голосование по закону о роспуске Кнессета приближается, и пока никто не достиг компромисса. Шансы уменьшаются с каждой минутой, и я не вижу никаких изменений”.


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