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Кахлон: мы не можем участвовать в выборах самостоятельно 29.05 06:42   MIGnews.com

Кахлон: мы не можем участвовать в выборах самостоятельно

Секретариат Ликуда одобрил изменения, внесенные в предвыборный список партии премьер-министром. В список включены гарантированные места для членов фракции Моше Кахлона Кулану, присоединяющейся к Ликуду.

Кахлон, в интервью телеканалу КАН однако заявил: “Мы не будем голосовать вместе с Ликудом по каждому вопросу. Я не приму диктата. Мы будем сохранять независимость. Мы будем поддерживать верховенство закона”.

Кахлон сказал, что он “не может участвовать в выборах самостоятельно” и что “все это понимают”. Кахлон подчеркнул: "Мы продолжим быть социальной партией, национальной, правой и государственной партией. Я очень надеюсь, что премьер-министр сумеет решить проблему за ближайшие часы, в противном случае, как министр финансов я могу вас заверить - сотни миллионов шекелей будут потрачены впустую. Нет никакого смысла в проведении выборов дважды за такой короткий промежуток времени, и мы говорим о сотнях миллионов, которые необходимы людям в других местах".

Секретариат Ликуда, во главе с министром Исраэлем Кацем одобрил включение в список четырех членов Кулану. Моше Кахлону гарантировано 5-е место, Эли Коэну - 15-е, Ифат Шаша Битон - 29-е и Рои Фолькману - 35-е.

Контролер партии, Шай Галили, заявил, что секретариат Ликуда не имеет права одобрить слияние с другой партией, и такие полномочия есть только у центрального комитета. Он заявил: “Даже если решение секретариата оправдано сложившимися политическими обстоятельствами оно не может опираться нарушении устава, присвоении прав центрального комитета и действий в обход членов партии. Партия Ликуд обязана действовать в соответствии  с законом, независимо от обстоятельств”.

Два депутата Кнессета от Ликуда, Михаль Шир и Ариэль Кельнер подали петицию в суд партии с требованием отменить решение секретариата о включении Кулану в предвыборный список, поскольку такое решение может быть принято только центральным комитетом.


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