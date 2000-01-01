29.05 21:37 MIGnews.com

Харедим: Нетаниягу повернулся к нам спиной

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Немедленно после публикации объявления Ликуда о “последнем варианте компромисса” с целью предотвращения повторных выборов, харедим выразили свое возмущение происходящим.12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что сановники в ультрарелигиозной партии заявили: “Нетаниягу повернулся к нам спиной”.Согласно “компромиссному варианту” Нетаниягу закон о призыве будет представлен на рассмотрение Кнессета немедленно после формирования коалиции. Закон повторно рассмотрят и утвердят в первом чтении, в первоначальной редакции Либермана. После этого закон будет подготовлен ко второму и третьему чтению “по взаимному согласованию всех сторон”.Ликуд заявил: Предложение передано всем сторонам и мы ждем позитивного ответа с тем, чтобы сформировать правое правительство сегодня ночью и предотвратить излишние выборы”.Незамедлительно после того, как предложение Нетаниягу было озвучено лидер Яадут А-Тора Яаков Лицман заявил: Если Либерман не идет на компромисс - мы идем на выборы”.