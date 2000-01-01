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Последний залп Биби: или закон Либермана или всеобщий призыв 29.05 21:26   MIGnews.com

Последний залп Биби: или закон Либермана или всеобщий призыв

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу озвучил свое финальное предложение лидеру НДИ Авигдору Либерману и партиям харедим”в попытке предотвратить никому не нужные выборы”.

Нетаниягу предлагает, немедленно после формирования правительства вынести на рассмотрение Кнессета и принять закон о призыве в его первоначальной трактовке, предложенной Авигдором Либерманом. В противном случае, произойдет следующее, предупреждает Нетаниягу: “Как известно если до конца июля не будет достигнуто соглашение по призыву харедим, согласно с решением БАГАЦа, существующий порядок получения отсрочки от службы учащимися йешивот отменяется и вступает в силу закон о всеобщей воинской повинности - для всех. Это означает следующее: харедим должны выбрать между законом Либермана или всеобщей воинской повинностью, который распространится и на них - как и на все другие части израильского общества”.

Немедленно после публикации объявления Ликуда о “последнем варианте компромисса” с целью предотвращения повторных выборов, харедим выразили свое возмущение происходящим.

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что сановники в ультрарелигиозной партии заявили: “Нетаниягу повернулся к нам спиной”.

Согласно “компромиссному варианту” Нетаниягу закон о призыве будет представлен на рассмотрение Кнессета немедленно после формирования коалиции. Закон повторно рассмотрят и утвердят в первом чтении, в первоначальной редакции Либермана. После этого закон будет подготовлен ко второму и третьему чтению “по взаимному согласованию всех сторон”.

Ликуд заявил: Предложение передано всем сторонам и мы ждем позитивного ответа с тем, чтобы сформировать правое правительство сегодня ночью и предотвратить излишние выборы”.

Незамедлительно после того, как предложение Нетаниягу было озвучено лидер Яадут А-Тора Яаков Лицман заявил: Если Либерман не идет на компромисс - мы идем на выборы”.

Представитель Яадут А-Тора заявил порталу walla: “Предложение Нетаниягу - спин.Очень жаль, что Нетаниягу повернулся спиной к нам и выдвигает нереализуемые угрозы”.


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