Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Габбай отказался от предложения Нетаниягу | Фото:29.05 21:16   MIGnews.com

Габай отказался от предложения Нетаниягу

Председатель "Аводы" Ави Габай отказался от предложения Нетаниягу присоединиться к коалиции и получить министерство финансов.

Согласно сообщению 12-го канала, премьер-министр Нетаниягу обратился к "Аводе" и предложил Габаю министерство финансов и три других портфеля.

Кроме того, партии было предложено, чтобы коалиция не принимала законы об иммунитете для премьера.

Согласно сообщению, источники, близкие к Габаю, заявили, что предложение было тщательно рассмотрено.

Сам Габай сказал в ответ, что он отклоняет предложение. "В прошлом месяце мы получили ряд предложений о присоединении к правительству, и предложение прошлой ночью включало в себя обязательство принять пакет мер по сохранению демократии, включая отмену законодательного акта об усилении оговорок, иммунитета, личных законов и многое другое".

"Члены фракции обсудили это предложение и решили не принимать его", - сказал Габбай.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:37
Харедим: Нетаниягу повернулся к нам спиной
21:09
Из-за зажигательного устройства в Нетивоте загорелся дом
21:05
Иордания - Кушнеру: "Мы за создание двух государств"
21:03
Ликуд: подписано коалиционное соглашение с 60 депутатами
20:56
Кулану вступит только в коалицию минимум из 61 депутата
20:34
Ликуд попытается создать коалицию из 60 членов
20:25
У Латвии новый президент, наполовину еврей
20:21
Перецу дадут президентство, Яхимович - министерство юстиции
20:13
Лапид: даже в израильской политике есть предел мерзости
20:07
ЦАХАЛ нейтрализовал все шесть туннелей "Хизбаллы"
19:48
Нетаниягу предложил Аводе 4 министерства
19:44
El Al запустит прямые рейсы в Токио
19:21
"В Кахоль Лаван не будет изменений в случае выборов"
19:04
Вице-президент Ирана признался в убийстве одной из жен
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus