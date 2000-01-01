29.05 21:16 MIGnews.com

Габай отказался от предложения Нетаниягу

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Председатель "Аводы" Ави Габай отказался от предложения Нетаниягу присоединиться к коалиции и получить министерство финансов.Согласно сообщению 12-го канала, премьер-министр Нетаниягу обратился к "Аводе" и предложил Габаю министерство финансов и три других портфеля.Кроме того, партии было предложено, чтобы коалиция не принимала законы об иммунитете для премьера.Согласно сообщению, источники, близкие к Габаю, заявили, что предложение было тщательно рассмотрено.Сам Габай сказал в ответ, что он отклоняет предложение. "В прошлом месяце мы получили ряд предложений о присоединении к правительству, и предложение прошлой ночью включало в себя обязательство принять пакет мер по сохранению демократии, включая отмену законодательного акта об усилении оговорок, иммунитета, личных законов и многое другое"."Члены фракции обсудили это предложение и решили не принимать его", - сказал Габбай.