29.05 21:03 MIGnews.com
Ликуд: подписано коалиционное соглашение с 60 депутатами
Партия Ликуд объявила о том, что подписано соглашение о формировании коалиции из 60 членов Кнессета.
Подчеркивается что речь идет о “рамочном соглашении”, без договоренности о разделе министерских должностей.
После объявления Ликуда немедленно последовало опровержение партии Кулану, в котором говорится, что она не подписывала никаких соглашений о коалиции из 60 членов.
Также с опровержением выступила партия Яадут А-Тора.
Поделиться
Все по теме
Комментарии