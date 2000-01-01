29.05 21:03 MIGnews.com

Ликуд: подписано коалиционное соглашение с 60 депутатами

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Партия Ликуд объявила о том, что подписано соглашение о формировании коалиции из 60 членов Кнессета.Подчеркивается что речь идет о “рамочном соглашении”, без договоренности о разделе министерских должностей.После объявления Ликуда немедленно последовало опровержение партии Кулану, в котором говорится, что она не подписывала никаких соглашений о коалиции из 60 членов.Также с опровержением выступила партия Яадут А-Тора.