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Ликуд попытается создать коалицию из 60 членов 29.05 20:34   MIGnews.com

Ликуд попытается создать коалицию из 60 членов

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что Ликуд попытается создать “узкую” коалицию из 60 членов Кнессета.

Ликуд якобы обратился к партии Наш Дом Израиль с просьбой поддержать создание такого правительства. Ранее НДИ заявляла, что в случае, если партия окажется в оппозиции, она не будет поддерживать правящую коалицию.

Идею о создании “узкого правительства” также якобы проталкивают харедим.

Еще один из вариантов разрешения кризиса, о котором сообщает 12 -й канал израильского ТВ - расщепление харедим при голосовании по закону о призыве.  Дегель А-Тора и ШАС якобы готовы проголосовать за закон, в то время как депутаты от более экстремистского крыла Яадут А-Тора не будут присутствовать на голосовании ли проголосуют против.


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